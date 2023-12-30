前海軍司令 董軍出任國防部長

【本報綜合報道】十四屆全國人大常委會第七次會議昨日在北京人民大會堂閉幕，經表決後任命前海軍司令員董軍為國防部長、陸治原為民政部長；免去唐登傑的民政部長職務；任命孫業禮為文化和旅遊部長，免去胡和平的文化和旅遊部長職務。

2021年升任上將 未受美國制裁 前國防部長李尚福，今年10月被全國人大常委會免去國務委員、國防部長職務。他今年3月12日被任命為國防部長，但不到8個月時間就被免職，成為任期最短的國防部長。與前任李尚福不同，董軍沒有受到美國或任何其他西方國家制裁，他過往經歷以在海軍機關工作為主，屬於「文職司令」。

62歲的董軍曾經出任海軍司令部軍訓部部長、北海艦隊副參謀長、東海艦隊副司令員等，2014年12月擔任海軍副參謀長，2017年1月任南部戰區副司令員。2021年4月，《人民海軍報》披露他已經調任海軍副司令員，同年8月升任海軍司令員。2021年9月6日，中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，董軍獲晉升成為上將。

中央軍委晉升上將軍銜儀式周一在北京八一大樓舉行，胡中明以海軍司令員的身份首次現身。董軍在主席台下第一排就坐，由於他未到退休年齡，但官方尚未通報其下一步去向，一度引發外界關注。隨着中國國防部長一職不再懸空，預料董軍很快與美國國防部長奧斯汀通電話。

董軍背景資料