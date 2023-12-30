美航母重返南海 聲援菲對華抗爭

【本報綜合報道】中國與菲律賓近期多次就南海主權問題爆發海上衝突，美國一個航空母艦打擊群近日完成對新加坡的訪問後，回到南海展開海上行動聲援菲律賓。

美國航空母艦卡爾文森號、神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦基德號與斯特雷號組成航空母艦打擊群，本月17日停靠新加坡訪問，是2017年以來的首次。美國海軍周三發出新聞稿，表示卡爾文森號航空母艦打擊群已經離開新加坡重返南海，在該海域執行海上安全行動，涉及艦載機飛行作業、海上打擊演習、協調水面及空中部隊戰術訓練，強調在南海的航空母艦行動，是美方在印太地區的例行展現一部分。

菲擬仁愛礁置建築物 京不滿 卡爾文森號航空母艦打擊群今年10月12日從美國西岸地區啟航，展開本輪西太平洋地區部署行動，聲稱支援一個自由及開放的印太地區。它抵達區內後在菲律賓海參與兩場聯合演習，參與方還有澳洲皇家海軍、加拿大皇家海軍、日本海上自衞隊。

另一方面，針對菲律賓軍方發言人日前表示，考慮在南海南沙群島仁愛礁建造永久性的民用建築。在北京，中國外交部發言人毛寧昨日重申，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，菲律賓依據非法無效的南海仲裁案所謂裁決，否定中方對仁愛礁的領土主權，違反國際法原則，在法律上站不住腳。