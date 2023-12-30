華氣球 疑用美國網絡通訊

擊落事件近一年 情報機關作推斷 美國今年2月4日在本土領空擊落一個中國高空間諜氣球，導致中美關係陷入低谷，直至近期才有所緩和。美國傳媒周四報道事件最新發展，表示美方情報人員判斷認為，涉事高空間諜氣球使用美國互聯網服務供應商與中國通訊。

知情美國官員表示，美方評估相信涉事高空間諜氣球使用美國公司服務，傳送和接收中國的導航資訊，可以短時間內發出突發傳輸或高頻寬的數據收集。涉事美國公司自行調查和與美方官員討論後，否認中國高空間諜氣球使用其網絡。此外，中國高空間諜氣球飛越美國本土時，華府向聯邦外國情報監控法院申請高度機密的法庭命令，搜集該空中目標的訊息；這類法庭命令可以讓美國情報部門在高空間諜氣球飛越領空，以及向中國收發訊息時實施電子監控，包括經美國供應商進行的通訊。

華使館重申 氣象飛艇無意飄美 中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應時重申，所謂「高空間諜氣球」只是研究氣象的飛艇，因西風帶及其有限的自身控制能力而無意飄入美國，強調事實很清楚。多名前美國官員指出，中國情報官員過去秘密使用各國商業服務提供商，通常作為備用通訊網絡，中方亦經常尋找加密網絡或有強大安全協議的網絡，以便安全通訊。

美北方司令部曾減發緊急訊息 本月較早前，美國北方司令部兼北美空防司令部司令范赫克在訪問透露，當中國高空間諜氣球飛越美國本土時，他與操控核武部隊的戰略司令部合作減少發布「緊急行動訊息」，確保中方無法收集相關情報。「緊急行動訊息」是美國領袖與各地美方戰略部隊溝通的高度機密方式，用途之一是在核戰時指示核武部隊作出回應。

美國一名高級國防官員表示，保護「緊急行動訊息」與核武指揮以及控制通訊至關重要。本報綜合報道

美國聯邦調查局人員當日在海面收集中國高空間諜氣球殘骸。 2023年中美高空間諜氣球風波時序