小甘迺迪急冒起 總統選舉存變數

2024年美國總統選舉仍然存在不少變數，其中有一項是非常矚目，那就是小羅拔‧甘迺迪的冒起。他是前美國司法部長、參議員羅拔‧甘迺迪的兒子，已故總統約翰‧甘迺迪的姪兒，他在美國的政治身份及立場漸漸受到選民注意。

小羅拔‧甘迺迪原本計劃參與民主黨總統選舉的初選，但今年10月，他宣布以獨立候選人身份參選。而根據11月初《紐約時報》及錫耶納學院合作的民意調查顯示，若拜登於明年代表民主黨參選，有33%受訪者支持他；若特朗普代表共和黨參選，有35%的支持度；而小羅拔‧甘迺迪若以獨立候選人身份參選，居然有24%的支持度；只有不足1%受訪者表示心目中另有獨立參選人選；2%表示不會支持以上任何一個；6%表示不知道或拒絕作答。

獨立參選 敢講真話 這項調查最有趣的是，美國過去多屆大選中，獨立參選人都只有微不足道的支持度，今次在這項調查中，小羅拔‧甘迺迪居然可以得到24%的高支持度，實在非常驚人。有分析認為，這當然和小羅拔‧甘迺迪的伯父、父親及其家族的聲望相關，同時反映出美國民眾對拜登和特朗普再次參選對決感到厭倦，因而離棄。

還有一個重點，就是小羅拔‧甘迺迪的政策同時突破兩黨右傾及左傾的立場，例如他建議要全面封鎖美國與墨西哥的邊界，以杜絕非法移民及其帶來毒品和暴力罪行，是明顯認同共和黨的主張。但他追求高度言論自由，批評美國政府及其政策被大財團控制，例如環保機構受到石油、煤炭及殺蟲劑大企業操控，食品及藥物管理局受到大化工及藥品企業操控。

小羅拔‧甘迺迪對民主及共和黨最大力的批評，因而獲得很多美國中產認同和支持，就是指摘兩黨的重心政治人物及政策，是在掏空中產階級，特別是大量發鈔、過度支持大財團，嚴重稀釋了中產階級的財富。他更批評美國政府長期以來顛覆其他國家，策動伊拉克、阿富汗戰爭以及如今的俄烏戰爭，其實只是掠奪美國人民的財富，養肥了軍工企業。此外，他反對烏克蘭加入北約，要求將中美敵對關係降溫。難怪不少支持小羅拔‧甘迺迪的人，稱讚他敢講道理及真話。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻