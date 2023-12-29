澳洲漢開班教野外求生 助擺脫電子成癮

科爾比（Tyrone Kolbe）在南非開普敦長大，自幼深諳各種在大自然生活的技巧，更經常到戶外攀岩和探索。育有兩名女兒的他，自女兒出生後以戶外生存經歷育兒，近年更活用其育兒心得開設野外課程，教授當地兒童戶外技能，包括搭建戶外避難所、淨化及過濾水源、生火、打獵和尋路等。