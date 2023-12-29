澳洲漢開班教野外求生 助擺脫電子成癮
現今數碼科技發達，電子產品無處不在，孩童逐漸忽視學習生活技能。澳洲傳媒周四報道，昆士蘭省中部羅克漢普頓一名戶外活動愛好者開設野外課程，幫助孩子擺脫電子產品，回歸大自然懷抱。
科爾比（Tyrone Kolbe）在南非開普敦長大，自幼深諳各種在大自然生活的技巧，更經常到戶外攀岩和探索。育有兩名女兒的他，自女兒出生後以戶外生存經歷育兒，近年更活用其育兒心得開設野外課程，教授當地兒童戶外技能，包括搭建戶外避難所、淨化及過濾水源、生火、打獵和尋路等。
野外求生課程參加者、12歲男童麥肯納（Theo McKenna）在活動中，模擬在空難中幸存並流落荒島，需利用飛機殘骸中的物資逃離荒島，找尋緊急救援燈塔。其母親阿曼達（Amanda McKenna）表示，活動對小孩來說極具排戰性，兒子不僅樂在其中，參加活動後生活習慣亦有所改變，在日常生活中靈活應用求生技能。
能提升信心解決困難
中央昆士蘭大學臨床心理學家德潘瓦（Tom De Pauw）表示，遠離電子設備到戶外探索有助改善孩子睡眠模式和情緒控制，對每個人都有益處。即使孩子們回歸日常生活後用不上有關技能，卻能提升他們解決困難的信心。本報綜合報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：