促重新選舉 民主剛果衝突逾10傷

剛果民主共和國反對派總統候選人周三不理會政府禁令，在首都金沙薩舉行示威，要求重新舉行總統和立法機構的全國選舉，期間與到來驅散的防暴警察發生衝突，釀成至少十多人受傷。上周三的選舉投票出現多種問題，包括選舉工具包延遲抵達、設備故障和投票名單混亂等，也出現暴力事件阻撓民眾投票。（綜合報道）