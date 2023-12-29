北海道巴士撞七人車 9傷包括華人

日本北海道美瑛町昨天下午4時15分左右發生一宗交通意外，一輛駛往白金溫泉及青池等觀光景點巴士與另一輛七人車相撞，造成巴士4人受傷，七人車5人受傷。據報，七人車共有6名乘客，其中5人是中國人，包括兩名分別3歲及7歲兒童。（綜合報道）