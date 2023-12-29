美6歲童遭誤送上機 飛錯目的地

【本報綜合報道】美國賓夕凡尼亞州一名6歲男童在聖誕假期獨自乘搭飛機到佛羅里達州邁爾斯堡探望祖母，卻被廉航精神航空（Spirit Airlines）安排上錯飛機，最終抵達近260公里外的佛州奧蘭多，擔驚受怕。精神航空就事件致歉，男童家人要求航空公司解釋，並考慮採取法律行動。

事發於上周四，男童卡斯珀（Casper）是第一次搭飛機，他原定從費城飛往邁爾斯堡探望祖母拉莫斯（Maria Ramos），在機場接機的拉莫斯遲遲未見孫子落機，遂質問空姐，對方卻告知機上無其他兒童。拉莫斯內心煎熬近40分鐘後，終接獲卡斯珀聯絡指自己身處奧蘭多，身邊無任何大人陪伴。拉莫斯最終驅車4小時接回孫子。

精神航空容許5至14歲兒童在無人陪伴下乘坐國內直飛航班，但需由職員帶上飛機，兒童亦可獲零食和飲料。精神航空表示願意承擔卡斯珀和拉莫斯的機票費用，又指卡斯珀全程獲職員妥善照顧，正進行內部調查。拉莫斯指出，卡斯珀當時身上掛牌寫有正確目的地，而她接到精神航空聯絡是事發5天後。