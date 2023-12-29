歐元奠基人之一 法經濟學家去世

【本報綜合報道】歐元奠基人之一、法國經濟學家兼政治家德洛爾（Jacques Delors）周三逝世，享年98歲。德洛爾的女兒表示，父親周三在巴黎的寓所於睡夢中去世。

德洛爾力推歐洲一體化 德洛爾是二戰後歐洲一體化的熱心倡導者，曾於1985年1月到1994年年底，擔任3個任期的歐盟委員會主席，是該職位任期最長的人。德洛爾為現代歐盟奠定了基礎，他上任不到半年，就提出了《完成單一市場白皮書》，並積極地於1992年底將其付諸實施。歐洲人今日可以自由地在歐洲任何地方安頓和找工作、僱用來自鄰國的工人，輕易地購買來自歐盟各地的產品，都歸功於這份白皮書。不過，德洛爾推動歐洲一體化的努力，也曾遭到一些成員國的反對，尤其是在戴卓爾夫人領導下的英國。

歐元是德洛爾在1989年一份38頁的簡短報告中構思出來，該報告為歐洲經濟和貨幣聯盟奠定了基礎，歐元最終在1999年問世，目前每天大約有3.41億歐洲人使用歐元付款。德洛爾在後來成立智庫，旨在推動歐洲聯邦制；在近年對歐洲民粹主義的危險提出警告，也呼籲要「大膽」應對英國脫歐的影響。

法國總統馬克龍在社交平台對德洛爾離世表示哀悼，讚揚他是一位肩負法國命運的政治家，以及一個為了歐洲而孜孜不倦的工匠。歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾則形容德洛爾是一名偉大的法國人和歐洲人，歷史會銘記他是歐洲的建設者之一。

德洛爾