德重要政治家 朔伊布勒離世

朔伊布勒

【本報綜合報道】被譽為是德國政壇過去30多年來最重要人物之一的前聯邦議院議長朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble）周二晚逝世，享年81歲。朔伊布勒的家人周三向傳媒表示，朔伊布勒是在家人的陪伴之下，於家中安詳離世。

統一談判歐債俱屬要員 朔伊布勒曾在前總理科爾和默克爾領導下的政府擔任閣員，1990年他作為時任內政部長，在德國統一談判中扮演重要角色；他於同年10月遭受槍擊，之後一直需要依靠輪椅生活。朔伊布勒在2009年起在默克爾政府擔任財長，期間曾主導應對歐元區債務危機，其嚴厲立場使很多希臘人都對他沒有好感。

德媒評價朔伊布勒是德國從統一到克服歐債危機這段戰後歷史上，最重要的政治家之一。現任總理紹爾茨形容朔伊布勒的離世，令德國失去了一位敏銳的思想家、熱情的政治家和失去了一位具有影響力的基督教民主黨人。默克爾也向朔伊布勒表示敬意，指他離世後德國失去了一位在政治上和綱領上具有遠見卓識的傑出人物，形容他「在很多方面塑造了我們的國家」。