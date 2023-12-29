西方援助F16戰機 料已抵烏

美添19.5億軍援 恐成最後撥款 美媒周三報道，首批西方國家援助的F16戰機或已運抵烏克蘭。美國國防部同日公布新一批對烏克蘭軍援，總值2.5億美元（約19.5億港元），但指出「烏克蘭安全援助倡議」資金已耗盡，亦無資金補充國防部武器庫存，若國會不批出新預算，這將是最後一批對烏軍援。

《新聞周刊》引述美國消息人士指，烏克蘭確實很可能接收首架F16。社交平台Telegram上的親俄羅斯或反烏克蘭頻道猜測，烏克蘭或動用F16摧毀俄羅斯重要資產。俄羅斯在過去3周失去8架軍機，包括4架蘇34戰鬥轟炸機及1架蘇30戰機。停泊在克里米亞港口的俄羅斯大型登陸艦新切爾卡斯克號，於周二遭導彈擊中損毀。

或對莫斯科構成威脅 有親俄或反烏Telegram頻道估計，可能是F16發射巡航導彈施襲，或對俄羅斯首都莫斯科構成威脅。有俄羅斯軍事博主認為，F16已與北約指揮和控制系統整合，這便是它的危險之處。報道指出，雖然烏克蘭沒有正式宣布，但收到首批F16並非不可能。烏克蘭在沒有事先張揚下，於10月中旬首次使用美國提供的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），攻擊兩個俄軍基地並摧毀多架直升機，事後才證實ATACMS已在戰場亮相。

另一方面，美國批出第54批對烏軍援，透過「總統撥款權」從國防部武器庫存調動，項目包括一系列空中彈藥和其他導彈、火炮、反裝甲系統、彈藥、爆破和醫療設備及零件。國防部發言人加恩（Garron Garn）表示，五角大樓已無錢補充援烏武器的庫存空缺，美方將需要嚴格評估未來的任何援助，以及其對美軍保護美國能力的影響。他強調，如果沒有補充資金，美國軍事庫存的補充將會出現短缺，影響美國軍事戰備狀態。

有待美國會批新預算 拜登政府早前提出總值1,050億美元（約8,190億港元）的一籃子財政法案，其中614億美元（約4,789億港元）援烏、140億美元（約1,092億港元）支援以色列、140億美元用於美墨邊境安全。參議院在休會前未能就法案談判達成共識，需在聖誕新年假期後再處理。本報綜合報道