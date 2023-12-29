濫權案脫罪 英祿獲撤拘捕令

【本報綜合報道】流亡海外的泰國前總理英祿於2014年被泰國憲法法院裁定，在國家安全委員會主席他溫調職案上濫權。泰國政府早前把案件提至最高法院處理，最高法院周二表示，沒有證據顯示他溫調職案涉及串謀犯罪，裁定英祿無罪，並撤銷拘捕令。

涉國安委主席調職 案情指，英祿於2011年簽令由時任國家警察總長威臣（Wichean Potephosree）取代他溫任國家安全委員會主席，之後再委任國家警察副總長別烏班（Priewpan Damapong）為警察總長。別烏班是英祿哥哥、前總理他信前妻的兄弟，他溫入稟行政法院要求撤回英祿的命令後，於2014年復職，法院同年2月裁定英祿的調職安排是非法濫權。同年5月7日，憲法法院裁定英祿玩忽職守，干預官員任免向親戚輸送利益，下令解除其職務。兩周後，泰國爆發軍事政變，推翻英祿的看守政府。

英祿於2017年因其任內發生的大米瀆職案罪成判囚5年後，開始流亡海外，泰國檢察總長於2020年按國家反貪委員會建議再入稟最高法院指控英祿任內玩忽職守，由於英祿沒有出庭應訊，法院曾於2022年11月向她發出拘捕令。前紅衫軍領袖賈都蓬估計，英祿明年可能跟隨他信的步伐，返回泰國。英祿仍面臨其他拘捕令，包括被指挪用公帑。