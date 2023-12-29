朝多名高幹 坐豪華平治亮相

料已違安理會決議

電視台畫面可見，內閣總理金德訓、勞動黨中央委員會組織書記趙甬元、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海乘坐第八代或第九代平治S-Class轎車陸續抵達會場，他們是北韓內閣、勞動黨和議會的「一把手」，除了所謂白頭血統的金正恩等金氏家族之外，他們也是北韓領導班子的重要成員。停車區還有一輛最新平治汽車旗下品牌邁巴赫S-Class轎車，相信是金正恩的專車。韓媒指，可見北韓領導班子對平治車情有獨鍾，而把運輸工具運入北韓是違反聯合國安理會的對朝制裁決議。