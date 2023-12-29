朝多名高幹 坐豪華平治亮相
【本報綜合報道】北韓領袖金正恩日前乘坐新款德國平治轎車出席活動，朝鮮中央電視台周三播放勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議新聞時，畫面可見多名高級幹部乘坐豪華平治車亮相公開活動。
料已違安理會決議
電視台畫面可見，內閣總理金德訓、勞動黨中央委員會組織書記趙甬元、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海乘坐第八代或第九代平治S-Class轎車陸續抵達會場，他們是北韓內閣、勞動黨和議會的「一把手」，除了所謂白頭血統的金正恩等金氏家族之外，他們也是北韓領導班子的重要成員。停車區還有一輛最新平治汽車旗下品牌邁巴赫S-Class轎車，相信是金正恩的專車。韓媒指，可見北韓領導班子對平治車情有獨鍾，而把運輸工具運入北韓是違反聯合國安理會的對朝制裁決議。
金正恩於上周三邀請導彈總局第二紅旗連官兵到訪勞動黨中央黨部，並表揚他們成功試射火星18型洲際彈道導彈，金正恩當日也乘坐疑為第一代邁巴赫S-Class的豪華轎車。
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