密州最高院裁定 特朗普可參與黨初選

科州仍阻撓 遭上訴至聯邦法院 距離美國總統選舉尚餘不足一年時間，前總統特朗普能否成為共和黨總統候選人存在不少變數。與科羅拉多州最高法院做法不同，美國密歇根州最高法院前天裁定，特朗普可在州內參與明年總統選舉黨內初選。特朗普事後讚揚密歇根州最高法院，又指有關裁決粉碎民主黨人企圖。

特朗普：裁決粉碎民主黨人企圖 密歇根州一個親民主黨組織早前曾以特朗普曾試圖推翻2020年總統選舉結果，以及2021年1月國會山騷亂事件存在不當行為為由，要求取消該名前總統在州內參與明年總統選舉黨內初選資格，卻被當地下級法院駁回，於是上訴至該州最高法院。

惟密歇根州最高法院前天在簡短裁決中提及，由於一眾法官均不認為有關問題應由該法院審視，故維持下級法院判決，即允許特朗普繼續參與州內黨內初選。

當得悉密歇根州最高法院判決後，特朗普在自家社交平台提到，法院挫敗民主黨人將其從2024年總統選舉選票上除名意圖。原告代表律師布魯爾（Mark Brewer）則稱裁決令人感到失望，未來會繼續審視案件。

傳倘當選 向進美商品徵10%關稅 另一方面，面對美國科羅拉多州最高法院上周二裁定特朗普在該州不具備總統選舉黨內初選資格，同時要求州務卿不得允許特朗普名字出現在該州總統選舉選票之上，州內共和黨人同日宣布已就上述裁決向聯邦最高法院提出上訴。

此外，美媒日前整理特朗普競選文件及採訪內容估計，該名前總統有意在再次入主白宮後，向所有進口美國商品徵收10%關稅，對稅率更高貿易夥伴徵收對等關稅，實行「以眼還眼，以關稅還關稅」，甚至想取消對華正常貿易關係。

在特朗普任內，時任美國貿易代表萊蒂澤負責推動對中國的貿易戰。知情人士指特朗普若再入主白宮，萊蒂澤將會回朝，同樣主理貿易事務。

被問及未來會否在特朗普政府任職，他沒有回應，僅指國家現時貿易逆差較特朗普卸任時更高，並批評拜登政府對華強硬程度不及特朗普。本報綜合報道