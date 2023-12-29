伊朗革命衞隊高層舉殯 精神領袖現身

【本報綜合報道】以色列空軍周一越境空襲敍利亞首都大馬士革一個郊區，炸死伊朗革命衞隊准將穆薩維（Razi Mousavi）。穆薩維的遺體周三先運到伊拉克，再於翌日運抵伊朗首都德黑蘭舉殯，伊朗最高精神領袖哈梅內伊到場致哀。

出席葬禮的革命衞隊司令薩拉米形容穆薩維是「抵抗軸心」中最具經驗和最高效的革命衞隊軍官之一，為了回教世界安全，穆薩維在最困難的條件下堅持了30多年，他是早年在伊拉克被美軍擊殺的聖城旅指揮官蘇萊曼尼的同伴。薩拉米重申，巴勒斯坦抵抗運動是獨立運動，他們做出自己的決定，沒有收到伊朗的命令，真主黨也是基於巴人利益獨立作出決定。

以外長揚言 將殺黎巴嫩真主黨領袖 以色列外長埃利‧科恩同日揚言，以軍下一個擊殺目標是黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉，警告真主黨必須遵守2006年聯合國停火協議，撤走部署以黎邊境的武裝分子。他表明，一旦外交手段無效，其他選項會放在桌上。

美國駐伊拉克和敍利亞部隊在以巴開戰後接連遇襲，美國總統拜登周一下令美軍對真主黨旅及附屬組織在伊拉克使用的設施實施必要及合乎比例的精準打擊。拜登周三去信國會領袖指，上述行動目的是削弱和擾亂針對美國及其夥伴的一系列持續襲擊，阻嚇伊朗及其支持的民兵組織，不要再襲擊美軍人員和設施，美國隨時準備在必要和合適情況下採取進一步行動，應對威脅或攻擊。