埃爾多安 指內塔尼亞胡如希特拉

【本報綜合報道】以色列對巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動未止，土耳其總統埃爾多安周三批評以色列總理內塔尼亞胡與納粹德國領袖希特拉沒有分別，內塔尼亞胡則反駁指埃爾多安沒有資格向以色列說教。

埃爾多安周三在一個頒獎禮的開場演說中，批評以色列對加薩的空中和地面進攻，稱其為「恐怖國家」，又指以國領導人必須在國際法庭上受審；他又將以色列對待加薩地帶巴人的方式，比喻成猶如納粹德國將猶太人關進死亡集中營一般。

埃爾多安說：「他們會讓我們懷念希特拉。這個內塔尼亞胡所做的事情比希特拉做得少嗎？不見得。他比希特拉更富有，他得到了西方的支持。各種支持都來自美國。他們用這些支持做了甚麼？他們殺害了逾兩萬名加薩人，」埃爾多安又表示，土耳其歡迎那些因提出對加薩衝突的觀點而面臨迫害的學者和科學家，又指摘支持以色列的西方國家是戰爭罪行的共犯。

內塔尼亞胡反斥無資格說教 內塔尼亞胡就在聲明中對埃爾多安反唇相稽，指摘埃爾多安對庫爾德人實行種族滅絕，反對他統治而被囚禁的記者人數創下世界紀錄，形容埃爾多安沒有資格向以色列宣揚道德。內塔尼亞胡又為以軍行動辯護，強調哈馬斯犯下違反人道的罪行，以軍是要消滅世界上最令人深惡痛絕和最殘暴的恐怖組織。