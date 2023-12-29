傳以兵從戰場染真菌亡

【本報綜合報道】以色列公共廣播公司周二報道，一名以軍士兵在加薩地帶戰鬥中重傷並感染真菌死亡，以色列國防軍暫未證實報道。

根據報道，一名以軍士兵本月較早前四肢嚴重受傷，送往阿蘇塔阿什杜德醫療中心，醫生發現他在戰場感染真菌。雖然經過24小時治療及採用外國試驗療法，仍無法消滅傷者體內耐藥性真菌，他最終返魂乏術。以色列傳染病學會主席拉哈夫（Galia Rahav）教授透露，約10名以軍感染同類真菌，目前在以色列治療。

數名人質亦現侵入性感染 真菌相信來自受污水污染的土壤，受加薩地面條件限制，以軍士兵無法保持傷口無菌，因此真菌經傷口進入人體。以色列官員正在調查，真菌是否與哈馬斯在加薩建立的地道網絡有關。

以色列希巴醫療中心旅遊醫學和熱帶病中心主任萊謝姆（Eyal Leshem）教授指，加薩戰地條件導致部分傷兵出現複雜感染，類似情況曾發生在阿富汗及伊拉克作戰的美軍身上。非政府組織人質和失蹤人員家庭論壇醫療組長萊文（Hagai Levine）教授表示，並非只有士兵面臨感染風險，數名從加薩獲釋的人質傷勢嚴重及出現侵入性感染。他促請哈馬斯盡快釋放人質，讓他們就醫。