伊拉克武裝遣無人機 襲戈蘭高地

【本報綜合報道】以色列面對多條戰線的挑戰，由以色列控制的戈蘭高地周三遭受來自伊拉克的自殺式無人機襲擊，是以巴10月開戰以來首次，獲伊朗支持的民兵組織伊拉克伊斯蘭反抗運動承認責任。同日，以色列北部接壤黎巴嫩邊境受到以巴開戰以來最猛烈攻勢。以色列國防軍總參謀長哈列維視察北方司令部時指，已批准多個在未來執行的計劃，要準備好在必要時採取進攻行動。

黎巴嫩真主黨火箭彈 狂攻以北 伊拉克伊斯蘭反抗運動指，武裝分子向戈蘭高地南部埃利亞德（Eliad）附近一個地點發射自殺式無人機，以示支持加薩地帶的巴勒斯坦人。襲擊導致部分建築物受損，但沒有造成人命傷亡。有報道則指，以色列一個無人機基地是施襲目標。另外，伊拉克伊斯蘭反抗運動指襲擊了伊拉克東北部埃爾比勒一個屬於以色列的技術和情報中心。

在以黎邊境，黎巴嫩真主黨轟炸以色列北部邊境社區茹什‧哈尼卡拉（Rosh Hanikra）和謝莫納城（Kiryat Shmona），當地早上10時左右有至少18枚火箭彈射向茹什‧哈尼卡拉，目標是當地的以色列海軍基地，其中6枚火箭彈被鐵穹防空系統攔截，其他落在空曠位置。數小時後，第二輪火箭彈射向謝莫納城，6枚擊中城內造成部分住宅和基建受損，另有4枚落在空曠地方，3枚由鐵穹攔截。謝莫納城政府指至少有16枚火箭彈來襲，真主黨則聲稱發射30枚。哈列維指以軍及北方司令部處於非常高戰備狀態，首要任務是讓居民安全返家，但這需時。