聯合國高層炮轟：以軍謀完全踢走加薩平民

以色列國防軍宣布擴大對加薩地帶的地面行動、並指戰事將持續多個月之際，加薩衞生部周三表示，巴人死亡人數已增至超過2.11萬人。有聯合國人權問題專員指摘，以色列正致力於將加薩的平民完全趕走。與此同時，美國國務卿布林肯下周將再訪以色列及中東國家斡旋。

一日195巴人亡 以軍稱空襲精確 以軍周三繼續對加薩北部和南部的轟炸，加薩衞生部指以色列空襲了南部汗尤尼斯一所醫院附近收容無家可歸者的房屋，造成20人死亡，數十人受傷，另外在過去24小時內，以軍合共造成最少195名巴人死亡，325人受傷。有救援人員稱，有很多人被埋在瓦礫下，死亡人數可能進一步上升。

以軍周三稱，已使用炸藥摧毀加薩北部蘭蒂西兒童醫院附近3個連接哈馬斯地道的豎井，其中在醫院旁邊一間學校發現的豎井，有升降機可到達20多米深的地底，另一個在一名哈馬斯海軍指揮官寓所發現的豎井，則安裝了防爆門，以防以軍闖入。對於外界指以軍在加薩的空襲是無差別的狂轟濫炸，以色列空軍參謀長蒂施勒在周三對指作出回應，稱以軍在加薩的空襲是精確、有針對性的打擊，並且符合流程，強調空襲前會對每個目標進行確認。

聯合國境內流離失所者人權問題特別報告員貝坦庫爾（Paula Gaviria Betancur）發聲明稱道：「隨着（以軍的）疏散令和軍事行動不斷擴大，（加薩）平民每天都遭受無情的襲擊，唯一合乎邏輯的結論是，以色列在加薩的軍事行動，旨在大規模驅逐大多數平民。」以色列此前曾否認試圖將加薩平民趕進埃及的報道，並聲言不會尋求任何永久人口流離失所。

布林肯下周訪以國及中東多國 美媒引述知情官員指，布林肯將於下周五抵達以色列，並會到訪約旦河西岸、約旦、沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾。國務院指目前未有布林肯的外訪行程公布，美方官員則指行程未敲定，可能會有變。另一邊廂，埃及總統西西在首都開羅會見約旦國王阿卜杜拉二世，他們表明反對以色列人強行驅逐約旦河西岸和加薩巴勒斯坦人的企圖，堅決反對任何令加薩人流離失所的企圖，強調全世界需共同推動加薩停火，提供充足和可持續的人道主義援助。

組織統計：69記者死 恐超二戰 另外，加薩政府日前公布，自今年10月7日以巴戰爭以來，至少100名記者被殺。而據「保護記者委員會」（CPJ）統計，至少69名記者在衝突中喪生，包括62名巴勒斯坦人、4名以色列人、3名黎巴嫩人，另有15名記者受傷、3人失蹤、20人被捕。CPJ指出，第二次世界大戰中約70名記者殉職，以巴衝突記者死亡人數恐超二戰。本報綜合報道