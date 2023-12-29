台美今年查扣175公噸卡痛毒 創新高
【本報綜合報道】台灣行政院長陳建仁周三主持行政院毒品防制會報，指今年台灣與美國合作查扣第三級毒品美麗帽柱木（又名卡痛）共175公噸，創歷史新高。
陳建仁指出，初犯吸食卡痛人口比例從2017年23.2%，逐年降至今年10月底18.7%。2017年毒品在監人數佔比50%，今年10月底已降至40.8%。此外，經政府強力查緝壓制，截至今年10月底，施用PMMA及PMA強力搖頭丸死亡的人數已降為零。
台65億元推動反毒策略
行政院於2016年提出「新世代反毒策略（2017－2020年）」，4年投入100億元（新台幣‧下同，約26億港元）經費防制毒品，並於2021年進一步推動「新世代反毒策略2.0（2021－2024年）」，4年再投入約150億元（約39億港元）經費，落實「減少毒品需求、減少毒品供給、減少毒品傷害」三減政策，以阻斷毒品物流、人流及金流，逐步達到抑制毒品再犯、降低毒品新生的雙重目標。
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