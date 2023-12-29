台美今年查扣175公噸卡痛毒 創新高

陳建仁指出，初犯吸食卡痛人口比例從2017年23.2%，逐年降至今年10月底18.7%。2017年毒品在監人數佔比50%，今年10月底已降至40.8%。此外，經政府強力查緝壓制，截至今年10月底，施用PMMA及PMA強力搖頭丸死亡的人數已降為零。