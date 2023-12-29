傳欠薪管理層咒員工 西安公司受查

【本報綜合報道】陝西省西安市一家公司近日被指不但拖欠員工工資，管理層更長期在公司通訊群內辱罵、威脅員工，包括詛咒員工家人「出門被車撞死」等。涉事公司所在地的西安市解放門派出所周二表示，已接到報警，正在調查此事。

稱流失客戶讓家人折壽 西安某文化傳媒有限公司有員工在網上公開多張微信群聊天紀錄截圖，內容顯示一名疑似公司管理層多次發送不堪入目的罵人訊息，如「每天工作混日子……你的孩子將來也是敗家命」、「由於個人原因流失一個客戶，讓你孩子折壽一年，讓你父母折壽3年」等。涉事公司2005年註冊成立，是服務美容業的綜合性企業。

內媒聯絡該公司時，一名男員工表示的確聽說過管理層在通訊群組內辱罵員工，但具體情況要採訪公司老闆。該員工認為，這是影片發布者與公司老闆之間的事，沒必要影響、連累其他員工。西安市新城區人社局辦公室工作人員周二表示，該公司如確實存在欠薪情況，該局會處理，但辱罵員工的行為是否在該局受理範圍內，則要詢問有關科室。