男「團友」離隊墮崖亡 旅行社判賠11萬

稱未正規報名拒負責 上訴被駁回 廣東廣州市中級人民法院周二發布消息稱，一名50多歲的陳姓男子未通過正規途徑向旅行社報名，僅透過熟悉的導遊報名參加戶外健行活動，途中離隊探險，最終不慎跌落山崖身亡。他的子女事後將旅行社告上法庭，索賠89萬元（人民幣‧下同，約98萬港元）。法院一審判決要求旅行社賠償逾10萬元（約11萬港元），陳男子女及旅行社不服，提起上訴。法院二審判決駁回上訴，維持原判。

家屬指重大過錯 索賠98萬 陳男是資深「驢友」（自助登山客），2021年8月得知某旅行社即將舉辦一場「某嶺古道」的戶外健行活動後，在出發前一晚透過熟悉的導遊報名參加，後者亦為對方購買保險。惟陳男當日僅隨身攜帶一瓶水，未帶午餐乾糧、登山杖等健行物資及裝備。他隨大隊出發後，因覺得大部隊行進速度較慢，決定獨自一人先行登山。詎料陳男失去聯繫，導遊自行搜索無果後報警求助。

警方在偏離原定健行路線的某水庫大路上，發現陳男遺體，旅行社向家屬墊付5,005元（約5,541港元）喪葬費。

陳男子女認為，父親在參與旅行團活動時意外跌落高坡死亡，旅行社作為旅遊服務者對此未盡到基本的安全保障義務，具有重大過錯，應承擔80%的責任。他們向旅行社索取死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金等費用，並要求保險公司在其保險責任範圍內賠償。

保險公司稱自身疾病致死 惟旅行社和保險公司不同意上述訴求，前者認為陳男未通過正常途徑報名參加，雙方不存在合約關係；後者則認為陳男擅自離隊行動，且死亡原因是「猝死」，即是因自身疾病致死，不屬於人身意外險的理賠範圍。本報綜合報道