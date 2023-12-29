中美兩軍視頻通話 華：取建設性成果

劉振立

【本報綜合報道】中國國防部新聞發言人吳謙大校昨日主持例行記者會，指中美兩軍視頻通話取得積極性的建設性成果。惟吳謙敦促美方停止對中方實施網絡黑客攻擊，停止在網絡安全領域對中國誣衊抹黑，停止炒作「中國網絡威脅」，中方將採取必要措施維護自身安全和利益。

吳謙表示，中美兩國元首上個月在三藩市會晤期間，一致同意在平等和尊重的基礎上恢復兩國高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立於上周四與美軍參聯會主席布朗，就落實兩國元首三藩市會晤涉軍重要共識和共同關心的問題坦誠深入交換意見。吳謙指出，下一步希望美方和中方相向而行，切實在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定向前發展。關於具體交往項目，兩國防務部門正保持溝通協調，將適時發布消息。

指民進黨炒作大陸軍事威脅 吳謙指出，台灣民進黨當局故意炒作所謂「大陸軍事威脅」，渲染緊張氣氛，完全是為了謀取選舉利益。至於所謂台軍動態，解放軍盡在掌握，將一如既往採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。對於中菲海上爭議，吳謙指任何第三方無權介入，中方將保持高度警戒，採取必要措施堅決維護國家主權安全和海洋權益。他強調，中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但也不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

習近平簽令 發布軍隊運輸投送條例 另外，中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊運輸投送條例》（下稱《條例》），自明年1月1日起施行。《條例》共8章58條，釐清職責界面，明確工作關係等，從體制機制、職能定位、組織流程等方面對新時代運輸投送工作進行調整規範，為提高運輸投送能力和質量效益提供有力支撐內容。

布朗