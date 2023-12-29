台潛艇6兵墮海3失蹤 尋獲救生衣

【本報綜合報道】台灣海軍潛艇海虎號上周四在西南海域執行任務期間，6名官兵墮海，其中3人獲救，其餘3人至今仍失蹤。海軍周三晚上表示，田單號護衞艦當日下午1時45分於小琉球南方海域，尋獲一件紅色充氣式救生衣，初步判定為海虎號上裝備，但未發現墮海官兵。

事件發生後，海巡署遠洋巡護船巡護7號上周六凌晨也曾撈起一件紅色充氣式救生衣，同樣沒發現墮海官兵。海軍艦隊指揮部表示，將持續檢派專責搜救單位，並由周邊海域戰演訓任務機、艦、地面部隊、海巡署及友軍單位兼施搜救，不放棄任何尋獲袍澤機會。艦指部稱，截至周三下午兩時共計投入空中兵力101架次、水面兵力114艘次，陸上兵力418車次、1,265人次，惟尚未搜獲失蹤者。艦指部強調，海軍堅持勇於面對，絕不隱瞞立場，組成專案小組調查釐清肇因，並全面檢討策進海上作業安全。對家屬所提各項意見，均納入追蹤管制，並主動說明辦理情形。

海軍擬救生衣加發訊器 因應海虎號墮海官兵搜救經驗，台灣海軍擬在水面艦隻、潛艇所有救生衣上加裝TB520發訊器，裝備落水後能自動發出閃燈信號及電子求救信號，有助於定位失蹤者。