台廢憲兵糾察外國軍人權力

【本報綜合報道】台灣內政部與國防部以情勢變遷為由，解除憲兵糾察外國軍人權力。國防部周一回應指，有關決定出於內政部考量。外國軍人赴台期間如違反營務營規，由各單位權責長官指派業管查證，若發生刑事案件由司法警察依法處置。

相關措施不合時宜 內政部長林右昌、國防部長邱國正於上月28日發表法規命令，宣布廢止《台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法》（下稱辦法）。內政部指出，《辦法》訂定目的在於因應外國盟軍駐防台灣，有釐清處理涉外治安事件時之憲兵、警察權責劃分需求而訂定。但隨着內部政治環境及國際情勢變更，已無外國盟軍人員進駐協防，因此《辦法》不合時宜，相關規定事項因情勢變遷，已無繼續施行必要。《辦法》於1952年發布，對象是美國在台軍人。

此外，配合義務役期於明年元旦日恢復為一年制，負責台北衞戍的憲兵202指揮部，將在台北市南區增設一個「關鍵基礎設施營」，編制從5營增至6營。

憲兵指揮部將從現時5,000人，逐年逐步提升至約一萬名，強化反斬首作戰及保護關鍵基礎設施。