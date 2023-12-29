指組織低價遊陸團涉介選 台羈押安徽同鄉會兩人

台灣總統及立委選舉進入最後直路。由於接獲台北市安徽省同鄉會涉嫌接受大陸委託，安排同鄉會成員及親友27人低價赴陸旅遊，並要求支持特定政黨及總統候選人線報，台北地檢署前天指揮調查局台北市調查處及台北市政府警察局大同分局搜索8處地方，並向法院聲請把台北市安徽同鄉會理事長及幹部合共兩人羈押禁見。

台方檢調日前接獲線報得悉，台北市安徽省同鄉會理事長宋國倩與幹部李安泰及另一名葉姓幹部疑受安徽省台辦、統戰部等單位委託，邀約及安排27名同鄉會成員及親友，以1.6萬元新台幣（約4,000港元）低價團費前往大陸安徽省旅遊及交流。

涉在陸期間收3.3萬元 經調查後，台方發現上述旅行團於本年10月29日至11月5日在大陸旅遊及交流期間，其食宿及交通費用全由陸方資助招待，其中李男及台辦人員更於餐會中要求團員支持特定政黨或特定總統候選人，涉嫌以不正利益行賄有投票權團員。此外，李男另涉在陸旅遊時取得3萬元人民幣（約3.3萬港元），返台後存入銀行帳戶。

直至前天，台北地檢署與多個部門兵分多路搜查，同時通知李男、宋女及葉男等18名被告到案。經訊問後，檢察官認為李、宋兩名被告罪嫌重大，且有互相勾串、湮滅證據之虞及羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見。

檢察官連夜再訊後認為，李男及宋女涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪，昨天凌晨向法院聲請羈押禁見，葉男則准以5萬元新台幣（約1.25萬港元）保釋，同時請回其餘被告。

花蓮有職員辦4千元遊重慶 另外，花蓮地檢署早前根據線報查出，某原住民立委候選人辦公室一對男女職員，疑於5月24日至31日受重慶市台辦官員所託，以「少數民族文化交流」名義，招攬花蓮及其他縣市具原住民投票權民眾，僅付1.6萬元新台幣（約4,000港元）前往重慶旅遊8天7夜。台辦官員均參與旅行團餐聚，並強調「兩岸一家親」等言論。花蓮地檢署周一傳喚22人到案，男女職員分別交保5萬元新台幣及2萬元新台幣（約5,000港元）。本報綜合報道