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廣東人大前副主任 認受賄1.2億
廣東省人大常委會前黨組成員、副主任陳如桂，涉受賄逾1.08億元人民幣（約1.2億港元）。案件周四在廣西南寧市中級人民法院一審公開開庭審理，陳如桂當庭表示認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。（綜合報道）
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