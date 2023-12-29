河南政法委前書記 涉貪囚終身

河南省委前常委、政法委前書記甘榮坤受賄案，周三在江蘇省常州市中級人民法院一審公開宣判。甘榮坤以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並且沒收個人全部財產；對其受賄犯罪所得以及孳息依法予以追繳，上繳國庫。（綜合報道）