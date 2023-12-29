內地首條直通中越邊境城市高鐵開通

【本報綜合報道】內地首條直通中越邊境城市的高鐵周三從廣西壯族自治區東興市開出。該鐵路開通初期，每日安排開行6列旅客列車，從東興市前往防城港北、南寧東、柳州站分別只需19分鐘、1小時13分鐘、2小時48分鐘。

隨着D8242次首發列車周三早上7時59分從東興市站開出，防城港至東興鐵路（防東鐵路）正式開通營運，口岸城市東興也接入全國鐵路網。

防東鐵路位於廣西防城港市境內，起自防城港北站，終至新建的東興市站，線路全長47公里，設計時速200公里，全線共設防城港北站、東興市站兩座車站，為國鐵I級雙線客貨共線鐵路。鐵路重點工程包括西灣跨海雙線特大橋、銅鼓嶺隧道等。截至本月20日，東興口岸今年累計查驗出入境人員超508萬人次，出入境車輛超19.9萬輛次，貨物量140多萬噸。

昌景黃高鐵同日營運 另外，昌景黃高鐵同日亦正式開通營運，作為浙江杭州至江西南昌高鐵的重要組成部分，今次開通意味杭州至南昌高鐵全線貫通。昌景黃高鐵起自南昌市，途經上饒市、景德鎮市，經安徽省祁門縣、黟縣，終至黃山市，線路全長288公里，設計時速350公里，全線共設10座車站。