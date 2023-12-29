市府31億元外判除雪 工作差劣罵聲不絕

包辦24年環境衞生 當局道歉約談負責人 遼寧省本溪市近日持續降雪，路面有大量積雪。該市被指花費28億元（人民幣‧下同，約31億港元）外包環衞工作予「供銷環境科技有限公司」負責24年，包括清除和運走路面積雪。惟民眾投訴，涉事公司未能完全清除部分路面積雪，而政府監管不足，對市民生活造成不便。當地政府周三道歉，強調已約談企業負責人。

在上周二晚，本溪市明山區除運雪指揮部下發通知，要求沿街單位、商戶在24小時內清除門前積雪，否則將被處罰。商戶們對此納悶道：「『門前三包』並不陌生，可大街上那雪好幾天沒整乾淨，為何不見追究責任呢？」特別得知28億元把環衞工作外包給某企業後，民眾更是憤憤不平，直斥這麼高的價格，一包就是廿多年，可工作做得這麼差，一時間輿情激憤，怨聲載道。

遼寧本溪民眾斥準備不足 當地市民投訴，涉事外包公司機械化除雪設備尚未全部到位，且應對長時間持續降雪準備不足，部分主幹路相關工作亦不徹底。本溪市政府周三承認主管監管不到位，造成市民不便，就情況道歉，並承諾及時有效率完成後續除雪運雪工作。當地政府要求企業快速配足配齊機械設備，增強服務保障能力，及時完成每一場除雪運雪任務，市區兩級環衞管理部門亦已派駐專人到場督促指導。

報道稱，涉事公司以每年約1.18億元（約1.3億港元）服務費，負責道路清潔、垃圾清運和冬季除雪等工作。當地政府需跟進和監督其工作情況，若達不到服務標準，將進行相應處罰，連續兩個評估期低於規定，將解除合約。本溪市城市運行服務中心測算，實施此項改革後，本溪全市每年可節省財政資金700萬元（約771萬港元）。

有內媒評論，政府購買公共服務的目的不外乎兩個，一是節省財政開支，二是提高服務效率。有關部門聲稱每年節省了700萬元，就應該拿出實證，才能使人信服。而提高服務效率方面，大家有目共睹，否則，就不會引來輿論洶湧了。評論強調在天雪路滑下，老百姓只是想出門方便點，花了公共財政的錢就得把工作做好，東北天寒，但千萬不要寒了人心。本報綜合報道