美7歲女意外扯斷腿 幸接回康復跳芭蕾

美國維珍尼亞州一名7歲女童今年稍早在一場恐怖意外中被扯斷雙腳，幸好搶救及時，成功接回斷肢。儘管她現在走路仍不太順暢，但康復情況已取得重大進展，更時刻保持樂觀積極的心態，近日在借助輔具的情況下參演芭蕾舞劇，展現出過人的勇敢和堅強。

斯卡萊塔（Aubrey Scaletta）今年5月與雙胞胎姊妹格雷森（Grayson Scaletta）一同搭載父親駕駛的汽車，她在玩貨物索帶，詎料部分帶子伸出車窗外，並纏繞在車輪傳動軸上，她瞬間被帶子拉出車外，雙腳亦被扯斷。醫生阿佩爾（Peter Apel）表示，斯卡萊塔父母當時打算把她送到城中救治，在其勸說下，斯卡萊塔才被送往其位於羅阿諾克鎮的診所，及時獲得治療。斯卡萊塔在手術後留院35天，出院以來一直接受物理治療，需要輪椅等輔具協助步行。

雙胞胎姊妹陪伴支持 斯卡萊塔臉上笑容並未因意外而減少，其中離不開好姊妹格雷森的陪伴。格雷森自從意外發生以來，不曾離開斯卡萊塔一晚，更直言除非對方能跳舞，否則她也不會再跳芭蕾舞。幸好斯卡萊塔的康復進度良好，並順利和格雷森一起表演芭蕾舞劇《胡桃夾子》。本報綜合報道