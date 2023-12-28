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日本否決長崎建賭場度假區
日本長崎縣計劃在佐世保市度假設施豪斯登堡用地建設綜合賭場度假區，2027年秋季前後開幕，預計每年吸引約840萬人次。日本傳媒昨日報道，日本中央政府否決計劃。長崎縣去年4月與大阪府及大阪市一同遞交興建賭場度假村的申請，日本政府今年4月批准大阪的方案，但稱需要繼續審核長崎的申請。（綜合報道）
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