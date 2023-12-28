韓國會議長晤日相 籲配合屠殺調查

【本報綜合報道】南韓國會議長金振杓昨日在東京拜會日本首相岸田文雄，呼籲日方積極配合南韓國會提出調查關東大地震屠殺朝鮮人及歸還遺體等要求。

與美更緊密應對朝核威脅 金振杓周一至周三訪問日本，周二與日本眾議院議長額賀福志郎會談。韓日議員聯盟會長、國民力量黨議員鄭鎮碩，以及最大在野黨共同民主黨黨議員尹昊重等，陪同金振杓拜會岸田文雄。金振杓表示，韓日今年透過7次首腦會談改善關係，向面向未來的關係邁進令人高興；又稱韓日改善關係後，兩國簽署規模達100億美元（約780億港元）的貨幣互換協議，相互解除限貿措施，兩國人員往來恢復以往水準；明年韓美日三國均將作為聯合國安理會理事國展開活動，希望以此為契機，三方能夠更為緊密應對北韓核導威脅，透過和平方式解決問題。

金振杓強調，為了促進韓日兩國關係發展，希望韓日國會和政府一同攜手努力。岸田文雄回應稱，議員交流是支撐日韓兩國關係的巨木，提及與南韓總統尹錫悅的7次會談，並指雙方已經就攜手努力改善兩國關係，進而造福民眾達成共識。