美售12架F16戰機未交易 涉190億 菲嘆財政乏力

擬購丹麥二手貨 惟庫存已不多 美國國務院前年批准向菲律賓出售12架F16戰機，連同裝備及服務總值24.3億美元（約190億港元），但交易一直未達成。菲律賓駐美國大使羅慕爾德兹（Jose Manuel Romualdez）昨日承認價格太貴，正在努力解決財政難關。

菲使促請美助軍隊現代化 雖然F16戰機可以壓制中國在南海的空中及海上行動，但採購費用超過菲律賓年度國防預算的一半。羅慕爾德兹向日本傳媒指出，菲律賓必須找到長期融資方法，希望改變國家經濟增長。他認為，可能取消美國的擬議軍售，改為向丹麥第三國購買狀況良好的二手F16戰機；菲律賓同時需要修法，容許動用國家預算購入二手貨。

惟美國國務院10月同意丹麥向阿根廷轉售退役F16戰機，以免中國向阿根廷出口戰機。此外，丹麥決定向烏克蘭提供F16戰機，用於對抗俄羅斯，因此丹麥的庫存F16戰機數量所餘無幾。菲律賓另一選項是要求美國提供財政援助，羅慕爾德兹促請美方協助菲方軍隊現代化，強調在關鍵時候愈快完成愈好。作為軍事現代化一環，菲律賓空軍將選擇新戰機，獲得瑞典紳寶集團推銷JAS39戰機，與F16戰機一較高下。

日將設安保協力課援友軍 除美國外，菲律賓近年加強與日本安全合作，一座日本製防空雷達本月20日在菲律賓舉行交付儀式，是日方2014年改變武器禁運政策後首次出口防衞裝備成品。該防空雷達距離與中國存在主權爭議的黃岩島約300公里，可以探測550公里外的空中目標，有望加強菲律賓軍方對南海的警戒監視能力，與友好國家分享所獲訊息。

日本外務大臣上川陽子周二宣布，為了擴充友軍支援框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），2024年度將在日本外務省新設「安全保障協力課」；負責聯合國維和行動等事務的「國際和平與安全保障協力室」將升級，也負責OSA相關事務。

OSA根據2022年12月修改的《國家安全保障戰略》，今年4月創設，2024年度原始預算是50億日圓（約2.74億港元），為2023年度的2.5倍，目前負責OSA事務的「安全保障協力室」將取消。上川陽子強調國際形勢日益嚴峻，OSA的重要性日益增長。本報綜合報道

日本向菲律賓交付防空雷達監視南海。 羅慕爾德兹