朝射導彈 8人遭韓制裁

【本報綜合報道】北韓本月18日發射火星18型洲際彈道導彈，南韓昨日把8名北韓人列入單邊制裁對象名單反制。這是尹錫悅政府上台後第14次發布對朝單邊制裁措施，表明北韓發起挑釁必將付出相應代價，呼籲對方停止挑釁及重返無核化對話。

南韓外交部表示，涉事人士為北韓政權創造收入、籌措發展核武及導彈所需要的資金，包括北韓偵察總局局長李昌鎬；該局是北韓人民軍總參謀部機構，負責對韓及對外宣傳工作。南韓政府表示，北韓偵察總局是Kimsuky等多個朝方黑客組織的幕後黑手，通過非法網絡活動創匯並盜取技術；Kimsuky等黑客組織已經被列為韓方單邊制裁對象。

至於其餘被制裁人士均從事武器等禁運物品貿易，包括Beijing New Technology代表朴永翰、北韓前駐中國使館三等秘書尹哲，以及Pan Systems Pyongyang所屬的金承洙等5人。Pan Systems Pyongyang在北韓偵察總局指揮下，從事武器及相關物品貿易的機構，2016年被列入南韓政府單獨制裁名單。