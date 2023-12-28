被揭與華商數錢 贊比亞外長辭職

網上流傳一張日期為2022年7月8日的簽名手寫便條的圖片，便條點名一間中國礦業公司和一間贊比亞礦業公司，並指它們「交換10萬美元（約78萬港元）」，便條上有卡庫博和一位姓臧（Zang，音譯）男子的名字。卡庫博表示，因為媒體對他的私人家族企業與商業夥伴之間一宗商業交易提出惡意指控，所以決定辭職，確保政府不會分心，繼續尋找改善人民生活的解決方案，他仍然與這些商業夥伴保持良好關係。