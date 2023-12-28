被揭與華商數錢 贊比亞外長辭職
【本報綜合報道】網上周二流傳影像聲稱贊比亞外交部長卡庫博（Stanley Kakubo）與一名中國商人，數着堆在桌上的現金。事件瘋傳後，卡庫博同日宣布辭職。
網上流傳一張日期為2022年7月8日的簽名手寫便條的圖片，便條點名一間中國礦業公司和一間贊比亞礦業公司，並指它們「交換10萬美元（約78萬港元）」，便條上有卡庫博和一位姓臧（Zang，音譯）男子的名字。卡庫博表示，因為媒體對他的私人家族企業與商業夥伴之間一宗商業交易提出惡意指控，所以決定辭職，確保政府不會分心，繼續尋找改善人民生活的解決方案，他仍然與這些商業夥伴保持良好關係。
贊比亞總統辦公室聲明表示，總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）接受卡庫博的請辭，認可對方在政府期間值得稱讚的工作和領導力，期望繼續以國會議員身份為國服務。採礦業是贊比亞經濟基石，中國企業大量參與，有600多間華企在當地投資超過30億美元（約234億港元）。
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