報復軍艦被毀 俄無人機空群攻烏

【本報綜合報道】烏克蘭周二攻擊俄羅斯佔據的克里米亞半島，宣稱成功摧毀一艘俄軍登陸艦後，俄羅斯當天晚上發動大規模無人機攻勢報復，但其中32架被擊落。

烏承認撤出東部重鎮 烏克蘭空軍表示，俄羅斯周二晚上7時至周三凌晨3時50分期間，分批次出動46架自殺式無人機，分別從克里米亞半島及克拉斯諾達爾邊疆區起飛。烏克蘭防空部隊部署尼古拉耶夫州、赫爾松州、敖德薩州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、文尼察州、扎波羅熱州、赫梅利尼茨基州、基洛沃格勒州，沒有被擊落的其中14架無人機擊中前線地區，主要在赫爾松州，有13架無人機在第聶伯羅彼得羅夫斯克州上空被截擊。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內周二承認，頓涅茨克州戰略重鎮馬林卡守軍已經撤往北郊陣地，城鎮變為廢墟。他指出，馬林卡戰況與巴赫木特完全一樣，烏軍在馬林卡堅守接近兩年，據守每條街每幢樓的守軍被俄軍重點攻擊，強調每一寸土地固然重要，但士兵性命更為重要。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫形容，基於地形原因馬林卡比巴赫木特更糟糕，馬林卡幾乎沒有一幢完好的建築物。