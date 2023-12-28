瑞典申入北約 土耳其勢批准

匈牙利成最後障礙 經歷數小時辯論，土耳其大國民議會外交事務委員會前天在總統埃爾多安所屬正義與發展黨「開綠燈」情況下，終於批准瑞典加入北約，有待國會全體投票表決，預期未來數周完成相關程序。瑞典外交大臣比爾斯特羅姆對此表示歡迎，期待國家早日成為北約成員國一分子。

埃爾多安所屬黨開綠燈 大國民議會外交事務委員會當天在安卡拉開會，議題包括針對瑞典加入北約議定書議案。在正義與發展黨議員與其他黨派均同意瑞典加入北約背景下，委員會最終投票通過相關提案，下一步仍需呈交大國民議會表決，當通過後需要埃爾多安簽署成法。由於國會是由正義與發展黨控制，即使未知全體投票表決具體時間，何時通過只是時間問題。

早在土方轉變立場前，土耳其副外長阿克恰帕爾（Burak Akcapar）承認，瑞典作出行動符合國家要求，包括修改與反恐有關法例，一連串舉動於5、6年前實在難以聯想得到。比爾斯特羅姆事後在社交平台提到，下一步是土耳其大國民議會通過提案，期待國家成為北約一員。北約秘書長斯托爾滕貝格亦歡迎土耳其讓步，又指瑞典一旦加入北約，該國際組織將變得更加強大。

2022年2月，俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」後，瑞典與芬蘭放棄數十年維持軍事不結盟立場，雙雙尋求加入北約。由於加入北約需得到所有成員國一致同意，芬蘭在土耳其及匈牙利妥協下，於本年4月成為第31個成員國。相反，瑞典近年屢次發生國內有人燒《可蘭經》事件，加上被指包容庫爾德工人黨（PKK），導致土耳其過去多月力阻對方加入北約。

除了土耳其，瑞典加入北約另一障礙是匈牙利。匈牙利總理歐爾班上周曾稱，當地國會議員「沒有很大意願」批准瑞典加入北約，或成為阻礙瑞典成為北約成員國一分子最後障礙。本報綜合報道

瑞典與芬蘭軍隊過去曾參與北約軍演。（Getty Images圖片） 斯托爾滕貝格 比爾斯特羅姆 埃爾多安