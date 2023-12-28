以駐新德里使館爆炸 檢辱罵信

【本報綜合報道】以色列外交部表示，駐印度新德里大使館附近周二發生爆炸，沒有人員受傷，以印兩國合作調查。印度傳媒報道，現場發現一封致以色列大使的信件，內容性質是辱罵，但未有透露更多詳情，當局將調查它是否與爆炸案有關。

以色列駐新德里大使館發言人證實，事發當地時間下午5時08分，新德里警方特別小組包括拆彈小組和取證小組到場調查。一名目擊者稱，事發時的巨響聽起來像是汽車輪胎爆炸聲。他當時值班，聽見巨響後走出來時，看見一棵樹木的頂端冒煙。

2021年，以色列駐新德里大使館外發生爆炸，印度當局表示爆炸由伊朗革命衞隊聖城旅策動。2012年，以色列駐印度武官的妻子在新德里一場汽車炸彈襲擊受傷，當地警方認為伊朗革命衞隊是幕後黑手，屬於襲擊以色列在全球目標的行動一部分。

今次爆炸發生在以色列周一空襲敍利亞首都大馬士革一個郊區翌日，空襲炸死伊朗革命衞隊准將穆薩維；伊朗總統萊希稱以色列將為此付出代價。因應全球多地的反猶太主義情緒升溫，以色列政府本月較早時重申，建議國民重新考慮一切外遊計劃，有需要出國者應該避免對外展示其猶太人及以色列人的身份。