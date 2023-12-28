卡塔爾國王與拜登通話 討論以哈
【本報綜合報道】埃及早前提出停火計劃，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯不想放棄加薩地帶的治權而拒絕。卡塔爾政府周二表示，國王塔米與美國總統拜登通電話，商討調解平息局勢實現永久停火，促進更多和持續的人道主義援助進入加薩地帶。
伊朗高層：美以皆失敗
白宮發表簡短聲明，表示拜登與塔米討論確保餘下全部被哈馬斯挾持的人質獲釋之迫切努力，包括美國公民。伊朗最高國家安全委員會秘書長艾哈邁迪周二表示，美國和以色列從兩方面都處於失敗狀態，以色列如果繼續戰爭就輸，如果被迫停止戰爭就再次輸；美國則無論是否離開中東地區、是否擴大戰爭都是失敗者。艾哈邁迪強調，「抵抗軸心」勢力要加強實力成為區內超級力量，若能夠在經濟、政治、軍事領域融合，就可以成為地區及國際超級力量，而敵人正在阻止他們達成此目標。
另一方面，聯合國秘書長古特雷斯周二宣布，任命荷蘭前副首相兼中東問題專家卡格（Sigrid Kaag），負責協調對加薩地帶的援助。卡格能夠操流利阿拉伯語及另外5種語言，古特雷斯形容對方擁有豐富的政治、人道主義、發展事務、外交經驗，預計下月8日展開工作，包括促進、協調、監察、核實向加薩地帶運送救援物資，同時建立一個聯合國機制，加速透過非衝突方國家，向加薩地帶運送援助物資。
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