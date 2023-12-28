卡塔爾國王與拜登通話 討論以哈

伊朗高層：美以皆失敗

白宮發表簡短聲明，表示拜登與塔米討論確保餘下全部被哈馬斯挾持的人質獲釋之迫切努力，包括美國公民。伊朗最高國家安全委員會秘書長艾哈邁迪周二表示，美國和以色列從兩方面都處於失敗狀態，以色列如果繼續戰爭就輸，如果被迫停止戰爭就再次輸；美國則無論是否離開中東地區、是否擴大戰爭都是失敗者。艾哈邁迪強調，「抵抗軸心」勢力要加強實力成為區內超級力量，若能夠在經濟、政治、軍事領域融合，就可以成為地區及國際超級力量，而敵人正在阻止他們達成此目標。