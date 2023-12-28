以軍擴加薩中部地面行動

【本報綜合報道】以色列國防軍周二宣布，擴大在巴勒斯坦加薩地帶中部地區的地面行動，當天攻入布雷杰；當地多個難民營的居民形容轟炸非常密集。以色列國防軍總參謀長哈列維聲言戰事將持續多個月，強調徹底瓦解恐怖組織沒有神奇解決方案，沒有捷徑及只能夠依靠堅決和持續的戰鬥，最終創造一個新的國家安全環境。

布雷杰發現通地道網豎井 以色列國防軍第36師調離北部地區加薩城，前往中部地區打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯布雷杰營。布雷杰營由1,000名武裝分子組成，是哈馬斯中央營地旅4個營之一，全在以軍空襲有折損，但相信仍然大致保持運作，中央營地旅指揮官上月死於空襲。以軍在布雷杰發現一個通往大型哈馬斯地道網的豎井及哈馬斯訓練場地。

以色列地面部隊向中部地區推進之際，軍方把大部分精力集中在南部地部，又清理北部地區的哈馬斯基礎設施。以軍指在北部地區舒加艾耶的戰鬥艱難而複雜，但取得重大成就，當地將不再是哈馬斯的恐怖中心；同時開始拆除其佔領的加薩地帶邊境地區建築物，以建立一公里緩衝區，讓以色列邊境城鎮居民安全返回社區生活。