也門叛軍施襲頻繁 美10小時擊落12無人機5導彈

美國牽頭發起「繁榮守護者行動」，保護紅海南部海域及亞丁灣的航行自由至今超過一周，但未能夠有效對也門叛軍青年運動發揮威懾作用。青年運動周二發動新一輪陸攻及反艦攻勢，但使用的導彈及無人機遭美方軍艦及戰機聯手擊落；以色列戰機同日攔截一個敵意空中目標，保護南部紅海港口城市埃拉特。

「繁榮守護者行動」上周一啟動，美國中央司令部周二通報，當地時間早上6時半起，神盾驅逐艦拉布恩號（USS Laboon）及航空母艦艾森豪威爾號艦載F18戰機，10小時內在紅海南部海域擊落青年運動12架自殺式無人機、3枚反艦彈道導彈、兩枚陸攻巡航導彈。中央司令部稱，區內沒有船艦受損或收到人員受傷的通報。

美首次出動戰機 擊落威脅 這是艾森豪威爾號從波斯灣調派到亞丁灣後，首度參與截擊青年運動空中目標的行動，也是美方今年10月中與青年運動交手以來，第一次出動戰機擊落空中威脅，相信是使用AIM9X短程空對空導彈或AIM120中程空對空導彈。外界估計拉布恩號使用標準2型或標準6型防空導彈、改進型海麻雀導彈甚至艦炮，實施今次的防空作戰。

以戰機亦攔截 護南部港口 美國軍事網站《The War Zone》指出，神盾驅逐艦已經證明具備足夠能力，利用艦載防空系統保護自身及其他船艦應對青年運動威脅，但戰機可以飛得更遠調查可疑目標，超出神盾驅逐艦探測範圍，這種作戰靈活性在一個複雜戰場空間形勢極具價值。戰機的聯網能力也使之得以從神盾艦及空中預警機，接收高質素的目標訊息。值得留意的是，青年運動周二宣稱再度對埃拉特發動大規模遠程空襲，意味今次被美國攔截的陸攻巡航導彈，與以色列戰機截擊的自殺式無人機均用於攻擊埃拉特地面目標。《The War Zone》提到，不排除陸攻巡航導彈攻擊距離更近的地面目標之可能性，例如與也門只是一海之隔的吉布提，美國、法國、中國均設有軍事基地。

面對青年運動接連襲擊紅海商船，外界關注美國何時一改「只死守不反攻」的戰略，空襲青年運動的導彈及無人機活動據點。美國目前在紅海南北兩端各部署一個航空母艦打擊群，除了最接近也門的艾森豪威爾號外，福特號繼續在東地中海戒備，該艦周二停靠希臘克里特島蘇達灣休整補給，預計在區內巡航的行動持續至明年。

根據美國海軍發布的資料，福特號航空母艦打擊群其他艦艇分別是神盾巡洋艦諾曼第號，以及神盾驅逐艦拉梅奇號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號，當中拉梅奇號本月初結束部署行動返抵美國。周二的船舶動態數據顯示，麥克福爾號與托馬斯‧哈德納號當天通過直布羅陀海峽由地中海駛入大西洋，預料趕及今年結束前回國。本報綜合報道

美國神盾驅逐艦拉布恩號發射標準2型防空導彈。 以色列戰機攔截來襲自殺式無人機。 也門叛軍以反艦導彈施襲。 紅海地區局勢最近兩周發展 以色列戰機發現敵意空中目標。