逾20萬公斤養殖牛蛙疑遭毒死

【本報綜合報道】江西省上饒市有養殖場內20萬多公斤牛蛙集體死亡，造成約250多萬元人民幣（約277萬港元）損失。養殖戶懷疑，牛蛙集體死亡是有人在養殖場上游投毒。當地鄉政府工作人員表示，目前未知是否有人投毒，已經請農業局和水產方面的專家到場勘察，以確認死因。

養殖戶損失277萬元

來自福建省的陳女士2018年起，在上饒餘干縣梅港鄉某村承包200多畝地養殖牛蛙。她上周六發現兩個養殖場同時有大量牛蛙死亡，其中一個50多畝養殖場內牛蛙全部死去。據指，牛蛙現在正值冬眠，每天都在水裏，出事養殖場引入的水都源自上游水庫，因此懷疑是水出問題。她稱原計劃近期上市的牛蛙一夜死光，血本無歸，當天前往梅港鄉派出所報案時遇到一名上游的養魚戶，對方稱也死了數萬斤魚。陳女士指出，牛蛙集體死亡並非首次。數年前也發生過，但損失沒這麼大。