闖村咬死羊群 受保護雪豹獲放生

【本報綜合報道】新疆自治區巴音郭楞蒙古自治州境內近日有雪豹闖入多戶牧民家中，咬死27隻羊。警方隨後成功捕獲該雪豹，把牠移交自然保護區管理局後放生。

警方花3小時捕獲 巴音州若羌縣公安局瓦石峽派出所上周五上午11時許接到民眾求助，指有動物入侵瓦石峽鎮塔什薩依村多戶牧民羊圈咬死羊隻。民警到場發現「兇手」是一隻雪豹，其後聯同縣林草局、村委會等部門撤走案發地周邊牧民及牲畜，經過3個多小時捕獲雪豹。經工作人員檢查，該雪豹沒明顯外傷，身體狀態良好，符合放歸條件。

為了防止雪豹再次闖入牧民家中，已經移交至事發地500多公里外的阿爾金山國家級自然保護區管理局，再送到海拔3,000多米的依吞布拉克鎮放生。民警幫助遭雪豹襲擊的牧民聯絡相關部門，就損失問題協商賠償。

雪豹被國際自然保護聯盟紅色名錄評估為易危物種，在中國被列為國家一級重點保護野生動物。在青藏高原及周邊山地，雪豹通常棲息於海拔3,300米至5,000米，是全球分布海拔最高的貓科動物，因此又被稱「雪山之王」。瓦石峽鎮海拔較低，以前沒發現過雪豹活動的蹤迹。