Tesla撞山傷一家五口 車廠：非發生異常導致

上周五，車廠售後工作人員趕到醫院和鄧先生溝通，對於事故原因雙方有不同的看法。Tesla相關負責人周二表示，事故並非如司機所描述因車輛發生異常導致，後台數據顯示，事發前車輛未見任何掣動系統相關的故障警告；車輛碰撞發生前3秒開始，駕駛員深踏油門至100%，導致車速增加。該負責人又表示，交警部門正依法調查該宗事故，車廠將積極跟進配合。