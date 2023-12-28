Tesla撞山傷一家五口 車廠：非發生異常導致
【本報綜合報道】湖南省瀏陽市日前發生車禍，一輛Tesla電動車撞向公路護欄後反彈撞上山壁，車上一家五口受傷。車主事後稱車輛操作失靈釀禍，車廠反駁事故非車輛異常所致。交警部門正在調查事故起因，車主將把車輛送第三方機構檢查。
車主稱操作失靈釀禍
肇事Tesla電動車撞上山壁後，車頭損毀變形。拍片者稱，「從山上下來，煞車、方向（軚盤）全部消失了」，撞倒欄杆後差點翻落山溝裏。車主鄧先生表示，一家五口上周四駕駛新買的Tesla電動車在瀏陽官渡鎮山路行駛時，車輛突然失控，發生兩次碰撞後撞上山壁；車上所有人不同程度受傷，均送院救治。
上周五，車廠售後工作人員趕到醫院和鄧先生溝通，對於事故原因雙方有不同的看法。Tesla相關負責人周二表示，事故並非如司機所描述因車輛發生異常導致，後台數據顯示，事發前車輛未見任何掣動系統相關的故障警告；車輛碰撞發生前3秒開始，駕駛員深踏油門至100%，導致車速增加。該負責人又表示，交警部門正依法調查該宗事故，車廠將積極跟進配合。
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