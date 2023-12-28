新北中學生 彈簧刀割頸殺同窗

「契妹」捱罵代出頭 班房爆口角 台灣新北市一名中三男學生為幫「契妹」出頭，於聖誕節當天手持彈簧刀，在校內刺向另一名男學生，導致對方延至拆禮物日不治。新北地方檢察署昨天透露，署方將會派出檢察官相驗死者遺體，未來不排除會朝殺人罪方向偵辦案件。

案情指，一名中三女學生周一中午前往其他班級課室尋找好友，遭死者喝斥驅離。她離開後心有不甘，於是向同年級「契哥」哭訴。眼見契妹受到欺負，該名男學生預先拿起彈簧刀，再前往班房與死者理論，雙方爆發口角。就在此時，女學生契哥拿出彈簧刀，向對方胸部及頸部連刺多刀。因事出突然，加上正值午餐時間，在場同學來不及制止。遇襲男同學當場血流如注，甚至陷入昏迷。校方第一時間緊急通報，重傷男同學獲送往亞東醫院，經搶救數小時後才恢復生命迹象。

女方亦承認唆使行兇 當地警方分局偵查隊考慮到，由於女學生契哥已有殺人犯意，涉案情節重大，加上女方亦承認唆使對方犯案，故請示少年法庭，改將兩人以殺人未遂同案共犯隨案護送審理。少年法庭前天裁定將行兇男學生收容、女學生責付。

然而，校方昨天證實受傷男同學前晚已經離世，正全力協助有關家屬處理後事。由於案件已由傷人變成謀殺或誤殺案，新北地方檢察署昨天透露，將視死者遺體相驗結果及現場證據等，只要請示少年法庭，全案不排除改以殺人罪或傷害致死罪方向偵辦。

新北市教育局局長張明文表示，對於發生校園安全重大偶發事件深感遺憾及心痛，教育局、民政局及學校將全力協助家長所需法律諮詢等各種需求，並請家庭教育中心及社會局社工等共同協助家長，學校亦會配合司法機關調查辦理。該局也會指派學校心理輔導員及社工駐校，針對師生提供相關輔導，另要求各級學校加強與警政系統聯繫合作，給予相關輔導措施，並持續加強教職員校園安全知識及技能。本報綜合報道