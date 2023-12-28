新年臨近 內地客出境訂單增10倍

【本報綜合報道】元旦和農曆新年等假期臨近，內地冬季以來出入境旅遊產品預訂熱度持續增長。內地傳媒昨日引述旅遊平台攜程數據顯示，截至本月15日平台上元旦假期出境遊預訂訂單量同比增長近5倍；飛豬數據亦顯示，截至目前出境遊預訂量比去年增長近10倍。同時內地本月接待的入境團隊數上升明顯，有旅行社連續3個工作日提交入境團隊申請數高達每天10個。

攜程數據顯示，日本、香港、泰國、南韓、新加坡、澳門、澳洲、美國、馬來西亞、英國入圍出境遊熱門目的地前10位。出境遊客年齡主要集中在「90後」和「80後」，分別佔比39%和30%。簽證服務機構威孚仕VFS Global的數據顯示，VFS在中國的簽證申請量至今恢復至2019年同期的50%。

日本香港泰國最熱門 東南亞方向保持較高出遊熱度，在冬季避寒遊的加持下，正值夏季的新西蘭等相關目的地產品在部分內地旅遊平台售罄。

另一方面，冬季特色的冰雪遊亦非常吸客，農曆新年赴北歐等熱門路線旅遊產品半個月前在部分平台售罄。有些平台本月以來，出境滑雪產品訂單月環比增長460%。