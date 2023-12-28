煙花禁令遭挑戰 全國人大促修改

授權縣政府限制燃放時段

當天備案審查報告公布多宗典型案例，有地方性法規規定，全面禁止銷售、燃放煙花爆竹。法工委經審查認為，大氣污染防治法、國務院制訂的煙花爆竹安全管理條例等法律、行政法規對於銷售、燃放符合質量標準的煙花爆竹未作全面禁止性規定，同時授權縣級以上人民政府可以劃定限制或者禁止燃放煙花爆竹的時段和區域；有關地方性法規關於全面禁止銷售、燃放煙花爆竹的規定，與大氣污染防治法和煙花爆竹安全管理條例的有關規定不一致；關於全面禁售、禁燃的問題，認識上有分歧，實踐中也較難執行，應當按照上位法規定的精神予以修改。