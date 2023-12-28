傳醫護圖跳樓追欠薪院方否認

【本報綜合報道】四川省遂寧市中醫院傳出有多名醫護人員近日疑為追討欠薪，集體蹲在窗台作勢跳樓，引來大批民眾圍觀。遂寧市衞生健康委員會周三通報，網上流傳醫護維權影片引發關注後，委員會立即組成專班調查，稱討薪等說法不屬實。

市衞健委介入 現場可見，多名身穿白袍的醫護人員一字排開，蹲坐在醫院4樓的窗台邊緣位置，疑為追討欠薪示意集體跳樓，消防員接報到場在地面張開氣墊。涉事醫院辦公室的工作人員否認集體跳樓和欠薪的說法，表示這些人並不是在跳樓，該院也沒拖欠工資。工作人員又稱，醫院領導正在處理此事，具體情況她不清楚，醫院將作解釋。

市衞健委工作人員曾經回應表示，「就是他們工資的問題」，其分管科室的負責人前往處理，市衞健委也去了，還有一些領導在現場處理。惟市衞健委其後通報，維權人士是該市鎮江寺社區衞生服務中心醫護人員，由於該中心進行管理權限調整，由遂寧市中醫院託管劃轉到屬地管理，部分醫護對劃轉調整事宜存在異議。市衞健委介入並充分溝通，相關醫護已經回到各自崗位。