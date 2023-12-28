父尋親過程 被拍成電影 拐賣多童人販子判死緩

內地尋親電影原型、郭剛堂之子郭新振被拐一案，山東省聊城市中級人民法院昨天一審宣判，男被告呼富吉因拐賣兒童罪罪成而被判死刑，緩期兩年執行，同案女被告唐立霞則因同樣罪名而被判無期徒刑，兩人需向民事訴訟原告賠償物質損失約50萬元人民幣（約55萬港元）。

案情指，被告呼富吉與唐立霞1997年至1998年共同拐賣李×慧、郭新振、楊×豪及李×豪總共4名兒童。2001年，男被告再夥同他人拐賣另一名兒童楊×羽。法院認為，呼富吉與唐立霞以出賣為目的，拐賣4名兒童，而呼富吉隨後另以出賣為目的，再拐賣多一名兒童，兩人行為均構成觸犯拐賣兒童罪，故根據相關犯罪事實、性質及情節作出上述判決。

另一女被告囚終身 除了判處呼富吉死刑，法院亦剝奪男被告政治權利終身，沒收其個人全部財產，限制減刑，並同時剝奪女被告政治權利終身，一樣沒收其個人全部財產。

早在一審宣判前，郭剛堂受訪時表示，他希望人販子得到法律嚴懲，「不嚴懲難平憤」。他又稱想不明白人販子為何一次又一次地把黑手伸向孩子，傷害不只他一家，其他4、5個家庭20多年一直受到苦苦煎熬，希望一審宣判是被告「對於自己犯下罪行一個了結」。

1997年9月21日，由於兩歲半的兒子郭新振在家附近被人拐走，郭剛堂發動親友拉網式搜索無果，於是騎上電單車尋親，其事迹獲拍成電影，引起廣泛關注。直到2021年，他終於找到愛兒，呼富吉及唐立霞隨之落網。上述案件已經於今年7月7日在法院開庭審理，兩名被告當時均不認罪。本報綜合報道